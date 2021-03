Più di centomila decessi da Covid in Italia: quasi il 30 per cento in Lombardia. La mappa delle vittime regione per regione (Di lunedì 8 marzo 2021) A un anno esatto dal primo lockdown, l’Italia supera la soglia delle 100 mila vittime causate dal Coronavirus. Oggi, 8 marzo, il bollettino del Ministero della Salute – che ogni giorno traccia l’andamento dell’epidemia nel territorio nazionale – ha registrato un totale di 100.103 decessi. Il primo a perdere la vita fu il 21 febbraio 2020 Antonio Trevisan, un uomo di 78 anni residente a Vo’ Euganeo. Più di noi in Europa solo il Regno Unito, che, stando ai dati della Johns Hopkins University, ha registrato in tutto circa 125 mila decessi. Le regioni con più di 10 mila decessi Lombardia: 28.790 Emilia-Romagna: 10.827 Le regioni con oltre 5 mila decessi Veneto: 9.980 Piemonte: 9.511 Lazio: 6.064 Le regioni con meno ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) A un anno esatto dal primo lockdown, l’supera la soglia100 milacausate dal Coronavirus. Oggi, 8 marzo, il bollettino del Ministero della Salute – che ogni giorno traccia l’andamento dell’epidemia nel territorio nazionale – ha registrato un totale di 100.103. Il primo a perdere la vita fu il 21 febbraio 2020 Antonio Trevisan, un uomo di 78 anni residente a Vo’ Euganeo. Più di noi in Europa solo il Regno Unito, che, stando ai dati della Johns Hopkins University, ha registrato in tutto circa 125 mila. Le regioni con più di 10 mila: 28.790 Emilia-Romagna: 10.827 Le regioni con oltre 5 milaVeneto: 9.980 Piemonte: 9.511 Lazio: 6.064 Le regioni con meno ...

