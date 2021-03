Per giocare la Champions in campo neutro si pagano multe da milioni di euro. Anche in piena pandemia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il campo neutro, Anche in piena pandemia e con tutte le restrizioni ai viaggi di questo periodo, non è gratis. Per l’Uefa il club che deve riprogrammare un suo match di Champions su un altro campo è costretto a rimborsare il 10% della quota di iscrizione all’avversario. E così il Lipsia dovrà pagare una multa di milioni di euro per giocare la sua gara di ritorno contro il Liverpool a Budapest e non in Inghilterra. La Gran Bretagna è una delle aree particolarmente a rischio per le mutazioni del coronavirus che girano, e la squadra, al ritorno in patria per la legge tedesca dovrebbe andare in quarantena obbligatoria. Per evitarlo l’Uefa ha ammesso lo spostamento del match a Budapest, dove si era giocata ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Iline con tutte le restrizioni ai viaggi di questo periodo, non è gratis. Per l’Uefa il club che deve riprogrammare un suo match disu un altroè costretto a rimborsare il 10% della quota di iscrizione all’avversario. E così il Lipsia dovrà pagare una multa didiperla sua gara di ritorno contro il Liverpool a Budapest e non in Inghilterra. La Gran Bretagna è una delle aree particolarmente a rischio per le mutazioni del coronavirus che girano, e la squadra, al ritorno in patria per la legge tedesca dovrebbe andare in quarantena obbligatoria. Per evitarlo l’Uefa ha ammesso lo spostamento del match a Budapest, dove si era giocata ...

