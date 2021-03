Palozzi | interrogazione su criticità prenotazione vaccino Covid

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Siamo davvero molto preoccupati per quanto sta accadendo in merito alla campagna vaccinalein Regione Lazio, dove in queste ore si registrerebbero numerosi problemi e disservizi per latelematica sul portale sanitario.” “Una realtà davvero allarmante, tra ritardi e lungaggini digitali e, cosa ancora peggiore, l’impossibilità didi determinate categorie di soggetti deboli e vulnerabili.” “Per questa ragione, nelle prossime ore depositeremo unaall’attenzione del presidente Zingaretti e dell’assessore D’Amato per fare chiarezza su questa annosa vicenda. La nostra Regione non può permettersi ulteriori inefficienze in questo momento di grande emergenza pandemica”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di ...