Missione corpo tonico | inizia la lotta contro gli accumuli adiposi

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ridurre, modellare, scolpire!LPG, presenta Endermoslim, due novitàper scolpire e rassodare le forme in vista dell’estate.LPG, da sempre impegnata nel portare avanti un concetto olistico di bellezza, presenta una nuova gamma di cosmetici e nutri-cosmetici perfettamente in linea con la filosofia che contraddistingue il marchio da 35 anni: una bellezza naturale e responsabile.LPG® si è affidata alla sua expertise nel campo della stimolazione dei fibroblasti per sviluppare dei cosmetici che contengono un NUOVO complesso esclusivo LPG® che agisce contemporaneamente per: ATTIVARE, STIMOLARE e PRESERVARE le cellule chiave del nostro.I due nuovi trattamenti GEL LIPO-RÉDUCTEUR e CRÈME LIPO-RÉDUCTRICE si basano su una sinergia di azioni esclusive simultanee sia sugli adipociti che sui fibroblasti per risultati ottimizzati.L’associazione dei tre ...