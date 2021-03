Meghan come Diana più di 20 anni fa, attacca i reali britannici in tv: suicidio, razzismo, fango (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono terribili le accuse mosse alla casa reale britannica dalla duchessa di Sussex, Meghan, nella prima, attesissima e temutissima intervista col marito Harry dopo aver lasciato Buckingham Palace. Una ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono terribili le accuse mosse alla casa reale britca dalla duchessa di Sussex,, nella prima, attesissima e temutissima intervista col marito Harry dopo aver lasciato Buckingham Palace. Una ...

medicojunghiano : RT @ViaColTrash: E se in un certo qual modo l’intento di Meghan fosse quello di diventare un’icona come Diana? Non dico che non abbia soff… - alwaysmf : RT @ros60090177: Il racconto di Meghan è terribile ma pensate come debba essersi sentito Harry quando i membri della sua stessa famiglia gl… - ehysomerhalder : RT @dreaminhogvarts: Harry e Meghan literally ended la famiglia reale, ovviamente è solo una campana e non so se sia tutto 100% vero ma non… - Methamorphose30 : Però è anche giusto che Harry e Meghan abbiano parlato perché non possiamo vedere sempre una famiglia reale tutta r… - VoidSlytherin1 : RT @Mielinaa: Avendo dato materiale per altre sedici stagioni di The Crown, adesso come minimo Netflix offre a Meghan Markle il ruolo di Me… -