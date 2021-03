Mara Venier, furiosa contro gli haters di Achille Lauro (Di lunedì 8 marzo 2021) La Venier si scaglia contro un hater in difesa del “suo” Achille Lauro. Cosa avrà scritto questo utente di così tremendo sul cantante, protagonista di Sanremo, per suscitare l’ira della conduttrice di Domenica In? Mara Venier non si è trattenuta far presente il suo disappunto. Le critiche su Achille Lauro sono, come al solito, fioccate a più non posso e la Venier non ne può più di leggere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) Lasi scagliaun hater in difesa del “suo”. Cosa avrà scritto questo utente di così tremendo sul cantante, protagonista di Sanremo, per suscitare l’ira della conduttrice di Domenica In?non si è trattenuta far presente il suo disappunto. Le critiche susono, come al solito, fioccate a più non posso e lanon ne può più di leggere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Mara Venier che ritarda per via della messa. #DomenicaIn - callmebiondina : @ombroman Se penso che ho pure guardato Mara Venier e non li ha fatti manco parlare! - liliana_perna : Ma la Mara Venier che bisogno ha di correre da una trasmissione all'altra? La colpa comunque è, come sempre, della… - Slexiepedia__ : E Mara Venier che trattiene le risate per come lei lo spegne Che signora Annalisa Nessuno la merita - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: mara venier l'angelo custode di achille lauro -