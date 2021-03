Lutto nel mondo del futsal: morta Eleonora Marchigiani, figlia del ds “Momi” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mondo del futsal si stringe attorno alla famiglia Marchigiani per la morte prematura della 13enne Eleonora. Si è spenta nelle scorse ore la giovanissima Eleonora Marchigiani, figlia del direttore sportivo del Montesicuro Tre Colli, squadra di futsal dell’anconetano. La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa della ragazza è stata data dalle stessa società sportiva con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) Ildelsi stringe attorno alla famigliaper la morte prematura della 13enne. Si è spenta nelle scorse ore la giovanissimadel direttore sportivo del Montesicuro Tre Colli, squadra didell’anconetano. La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa della ragazza è stata data dalle stessa società sportiva con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

