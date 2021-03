Lo strano caso delle morti da Covid-19 in Russia (Di lunedì 8 marzo 2021) L’agenzia ufficiale di statistica della Federazione russa (Rosstat) ha segnalato che dall’inizio della pandemia alla fine di gennaio del 2021 sono state registrate 394mila morti in eccesso rispetto agli anni precedenti. Questo dato viene calcolato mettendo a confronto i decessi avvenuti durante la pandemia con i tassi mortalità degli stessi mesi degli anni passati ed InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 8 marzo 2021) L’agenzia ufficiale di statistica della Federazione russa (Rosstat) ha segnalato che dall’inizio della pandemia alla fine di gennaio del 2021 sono state registrate 394milain eccesso rispetto agli anni precedenti. Questo dato viene calcolato mettendo a confronto i decessi avvenuti durante la pandemia con i tassi mortalità degli stessi mesi degli anni passati ed InsideOver.

Advertising

albasolefiore : @M49liberorso Perché sono con il cazzaro di Rignano, Benetton e company,strano caso sono sono ricomparsi proprio or… - vlover26 : Ma io mi chiedo...chi cavolo non vorrebbe che il proprio marito o la propria moglie non vincesse in una competizion… - mandvzukic : aiuto complicati mi fa uno strano effetto e mi è venuto da piangere a caso akdjskssn - damncatra : @aairedised a me il fatto che siano tornati insieme guarda caso un paio di settimane prima che adua entrasse in casa mi pare strano - tattiodato : @DavidPuente per lo 'strano' caso di Stoccolma (non dico Svezia, altrimenti mi tiri in ballo la densità di popolazi… -