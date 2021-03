LIVE Inter-Atalanta 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Zapata sfida Lukaku! (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Dopo due sconfitte Interne consecutive contro l’Atalanta in Serie A, l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare contro i bergamaschi al Meazza in campionato: quattro vittorie seguite da due pareggi. 20.34 Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate in Serie A – in tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09). 20.31 L’Inter ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe in Serie A, non fa meglio da maggio 2011, quando raggiunse quota 13. 20.28 I 49 punti ottenuti dall’Atalanta dopo le prime 25 partite di questa ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.37 Dopo due sconfittene consecutive contro l’inA, l’è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare contro i bergamaschi al Meazza in campionato: quattro vittorie seguite da due pareggi. 20.34 Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate inA – in tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09). 20.31 L’ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe inA, non fa meglio da maggio 2011, quando raggiunse quota 13. 20.28 I 49 punti ottenuti dall’dopo le prime 25 partite di questa ...

