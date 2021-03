Le migliori giovani promesse per il CIES: Kulusevski in top 10 (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo studio del CIES Football Observatory, che nella sua analisi settimanale ha stilato la classifica dei calciatori più promettenti al mondo tra i nati dal 2000 al 2003 e oltre. In particolare, il CIES ha realizzato tre classifiche, una per ogni anno di nascita (quella dei 2003 comprende anche gli anni successivi). L’approccio utilizzato per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo studio delFootball Observatory, che nella sua analisi settimanale ha stilato la classifica dei calciatori più promettenti al mondo tra i nati dal 2000 al 2003 e oltre. In particolare, ilha realizzato tre classifiche, una per ogni anno di nascita (quella dei 2003 comprende anche gli anni successivi). L’approccio utilizzato per L'articolo

Advertising

peppeprovenzano : Un giorno trapela che Draghi “il #Recovery se lo scrive da solo”, e va be’... Oggi che invece ci lavora #McKinsey..… - virginiaraggi : Congratulazioni a Luigi Sbarra, eletto nuovo segretario generale della Cisl. Lavoro e giovani sono la nostra priori… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Le migliori giovani promesse per il CIES: Kulusevski in top 10: Nuovo studio del CIES Football… - cierrellesse : RT @DemarchiFra: C’è chi soffre più di noi e ci sarà sempre, ma anche noi giovani stiamo soffrendo la pandemia Niente lezioni in presenza,… - fraven1 : RT @DemarchiFra: C’è chi soffre più di noi e ci sarà sempre, ma anche noi giovani stiamo soffrendo la pandemia Niente lezioni in presenza,… -