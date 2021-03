La pandemia aumenterà il numero di spose bambine nel mondo | avverte l’Unicef

Leggi su wired

(Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Kate Geraghty/Getty Images)In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna,ha pubblicato un report in cuiche ildi ragazze minorenni costrette al matrimonio potrebbe aumentare del 10%, a causa delladi coronavirus. Secondo i dati dell’ente delle Nazioni Unite, circa 100 milioni di giovani rischiano di essere costrette al matrimonio nei prossimi 10 anni. Questo, già elevatissimo, potrebbe crescere di altri 10 milioni, con un picco previsto tra il 2021 e il 2024, a causa della crisi economica e sociale che sta attraversando il pianeta. Ad oggi, riporta, circa 650 milioni tra donne e ragazze sono state costrette a sposarsi in età infantile. Il child marriage, termine con cui in inglese si indica il ...