La Cina non vuole gli ananas di Taiwan (Di lunedì 8 marzo 2021) Ufficialmente per via di alcuni parassiti trovati ai controlli doganali, ma secondo Taiwan per ragioni politiche Leggi su ilpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ufficialmente per via di alcuni parassiti trovati ai controlli doganali, ma secondoper ragioni politiche

Advertising

martaottaviani : La #Pillolageopolica di oggi riprende lo scoop di @marxangelux. A #Bolzano, si vendono mascherine provenienti dalla… - borghi_claudio : @fawkes9_guy Ma ovvio che no. Nessuno può bloccare i porti di un altro stato mettendoci navi da guerra fuori. Se fo… - ilpost : La Cina non vuole gli ananas di Taiwan - paoloigna1 : Geopolitica della rete... - marianoviola : 'A tutte le donne non più giovanissime dedichiamo questa immagine di Clara Zetkin fotografata quando era già «avant… -