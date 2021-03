Kamala Harris allude a Trump in collegamento con Bruxelles: 'I populisti minacciano le democrazie ovunque' (Di lunedì 8 marzo 2021) Parole nette che segnano un netto cambio di passo rispetto al buio di Trump: "Oggi ci troviamo a dover affrontare delle crisi su quasi tutti i fronti. Una pandemia che ha tolto la vita a più di due ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 marzo 2021) Parole nette che segnano un netto cambio di passo rispetto al buio di: "Oggi ci troviamo a dover affrontare delle crisi su quasi tutti i fronti. Una pandemia che ha tolto la vita a più di due ...

