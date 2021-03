Italia, superati i centomila morti per Covid dall’inizio della pandemia (Di martedì 9 marzo 2021) E’ sempre più dramma Covid in Italia. Con il bollettino dell’8 marzo, in un anno esatto dall’inizio concreto dell’emergenza coronavirus in Italia sono morte più di centomila persone, per la precisione 100.103 contando gli ultimi decessi. Una pandemia che ha mietuto vittime e che purtroppo continuerà a farlo non per poco, visto che il piano vaccinale procede a rilento e che la curva epidemiologica, complici le varianti, non accenna a dar tregua. IL BOLLETTINO ODIERNO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) E’ sempre più drammain. Con il bollettino dell’8 marzo, in un anno esattoconcreto dell’emergenza coronavirus insono morte più dipersone, per la precisione 100.103 contando gli ultimi decessi. Unache ha mietuto vittime e che purtroppo continuerà a farlo non per poco, visto che il piano vaccinale procede a rilento e che la curva epidemiologica, complici le varianti, non accenna a dar tregua. IL BOLLETTINO ODIERNO SportFace.

