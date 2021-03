International Women’s Day, Polonia di nuovo in piazza per i diritti delle donne. Solidarietà da tutta Europa – Le immagini (Di lunedì 8 marzo 2021) Avevano detto che non si sarebbero fermate; le attiviste per i diritti delle donne, in Polonia, sono scese di nuovo in piazza oggi per la Giornata internazionale della donna. E continueranno a farlo. In un paese dove la battaglia per il diritto – negato – all’aborto è appena cominciata, giacché dal 27 gennaio scorso è entrato formalmente in vigore il divieto quasi totale sulle interruzioni di gravidanza. La Polonia, paese iper-cattolico, è anche – spiega la leader dello sciopero delle donne polacche Marta Lempart all’AP prima della manifestazione di oggi a Varsavia – «un paese che sta subendo una rapida secolarizzazione, con un crescente sostegno per una legge sull’aborto liberalizzata». March 8, 2021 «Abbiamo motivi per ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) Avevano detto che non si sarebbero fermate; le attiviste per i, in, sono scese diinoggi per la Giornata internazionale della donna. E continueranno a farlo. In un paese dove la battaglia per il diritto – negato – all’aborto è appena cominciata, giacché dal 27 gennaio scorso è entrato formalmente in vigore il divieto quasi totale sulle interruzioni di gravidanza. La, paese iper-cattolico, è anche – spiega la leader dello scioperopolacche Marta Lempart all’AP prima della manifestazione di oggi a Varsavia – «un paese che sta subendo una rapida secolarizzazione, con un crescente sostegno per una legge sull’aborto liberalizzata». March 8, 2021 «Abbiamo motivi per ...

