Incendio in una casa a Battipaglia, badante salva due anziani ma muore tra le fiamme (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ accaduto nel Salernitano. La donna ha messo al sicuro i coniugi ultraottantenni che seguiva. Poi è rientrata nell’abitazione, per provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire Leggi su lastampa (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ accaduto nel Salernitano. La donna ha messo al sicuro i coniugi ultraottantenni che seguiva. Poi è rientrata nell’abitazione, per provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire

Advertising

Agenzia_Ansa : Una donna di 57 anni è morta in un incendio in un'abitazione a Battipaglia. Lavorava come badante per due coniugi d… - rtl1025 : ?? Una donna bulgara di 57 anni è morta a seguito di un incendio divampato a Battipaglia (#Salerno). La vittima ha p… - repubblica : Battipaglia, donna muore in un incendio, dopo aver messo in salvo due anziani: La vittima, una bulgara di 57 anni,… - CarlaDelta3 : RT @ruggierofilann4: #festadelladonna UN GIORNO DI FESTA CHE RICORDA UN FATTO TRAGICO DEL 1908. 128 OPERAIE SCIOPERARONO IN UNA FABBRICA DI… - SignoraDelleOr1 : RT @Lara_L0lli: “Ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amori che potevano essere e non sono stati. Ho imparato che è meglio una scia… -