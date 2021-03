«Il vero Maradona era sempre a casa. Di Napoli, oltre a via Capece e via Manzoni, non vide altro» (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona, Fernando Signorini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. “Maradona da mito è diventato una leggenda. Si può tranquillamente dire che nel mondo è più conosciuto del Papa. Si parlerà di lui anche tra 500 anni. Non sono affatto stupito del fatto che Diego sia amato così tanto anche adesso e soprattutto da persone che non l’hanno mai visto giocare. Non potrebbe essere altrimenti. Diego è stato un simbolo politico e sociale. Ha fatto vincere il Sud contro la potenza del Nord. Era un rivoluzionario. Diego giocava per la gente. Il suo unico scopo era regalare gioia a tutti i popoli del mondo. Visto che nel nostro pianeta non esiste solo il Cattolicesimo, si può tranquillamente dire che, nel modo, Diego è più conosciuto del Papa”. Signorini ha aggiunto: “Ho sempre detto che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo storico preparatore atletico di Diego Armando, Fernando Signorini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. “da mito è diventato una leggenda. Si può tranquillamente dire che nel mondo è più conosciuto del Papa. Si parlerà di lui anche tra 500 anni. Non sono affatto stupito del fatto che Diego sia amato così tanto anche adesso e soprattutto da persone che non l’hanno mai visto giocare. Non potrebbe essere altrimenti. Diego è stato un simbolo politico e sociale. Ha fatto vincere il Sud contro la potenza del Nord. Era un rivoluzionario. Diego giocava per la gente. Il suo unico scopo era regalare gioia a tutti i popoli del mondo. Visto che nel nostro pianeta non esiste solo il Cattolicesimo, si può tranquillamente dire che, nel modo, Diego è più conosciuto del Papa”. Signorini ha aggiunto: “Hodetto che ...

