«Il mondo per le donne non funziona ancora come dovrebbe»: le parole di Kamala Harris al Parlamento Ue – Il video (Di lunedì 8 marzo 2021) «Garantire la sicurezza e creare un mondo che consenta alle donne di curare la famiglia, di lavorare e di partecipare al potere decisionale significherebbe vivere in Paesi più forti e prosperi». Introdotta dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli, la vicepresidente Usa Kamala Harris è intervenuta alla sessione plenaria del Parlamento europeo, in occasione della giornata internazionale delle donne. Insieme a Harris, hanno partecipato anche la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Harris: «L’8 marzo ricordi gli impegni» «Oggi le crisi globali che dobbiamo affrontare hanno evidenziato chiaramente sia il contributo che le donne forniscono ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) «Garantire la sicurezza e creare unche consenta alledi curare la famiglia, di lavorare e di partecipare al potere decisionale significherebbe vivere in Paesi più forti e prosperi». Introdotta dal presidente deleuropeo David Sassoli, la vicepresidente Usaè intervenuta alla sessione plenaria deleuropeo, in occasione della giornata internazionale delle. Insieme a, hanno partecipato anche la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.: «L’8 marzo ricordi gli impegni» «Oggi le crisi globali che dobbiamo affrontare hanno evidenziato chiaramente sia il contributo che leforniscono ...

