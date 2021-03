Il faccia a faccia in spiaggia tra Conte e Grillo: le condizioni dell’ex premier per fare il capo del M5s (Di lunedì 8 marzo 2021) «Non siamo un partito, non siamo una casta. Ognuno vale uno». Era il 2010. Il Movimento 5 Stelle era nato da qualche mese e questa era la frase più citata nell’inno scelto dalla base. Parole che dopo dieci anni sembrano lontanissime. Soprattutto oggi, mentre si leggono le cronache dell’operazione che Giuseppe Conte sta portando avanti per riformare il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Il Corriere della Sera riferisce di una telefonata tra l’ex premier e Nicola Zingaretti. Il Fatto Quotidiano invece ha pubblicato una foto in cui Conte e Grillo parlano seduti su due sedie di legno davanti alla villa dell’autoproclamato «elevato» a Marina di Bibbona. Scatto, che il giornale attribuisce a «un lettore». Tra un’indiscrezione e l’altra emergono le condizioni che ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) «Non siamo un partito, non siamo una casta. Ognuno vale uno». Era il 2010. Il Movimento 5 Stelle era nato da qualche mese e questa era la frase più citata nell’inno scelto dalla base. Parole che dopo dieci anni sembrano lontanissime. Soprattutto oggi, mentre si leggono le cronache dell’operazione che Giuseppesta portando avanti per riformare il partito fondato da Beppee Gianroberto Casaleggio. Il Corriere della Sera riferisce di una telefonata tra l’exe Nicola Zingaretti. Il Fatto Quotidiano invece ha pubblicato una foto in cuiparlano seduti su due sedie di legno davanti alla villa dell’autoproclamato «elevato» a Marina di Bibbona. Scatto, che il giornale attribuisce a «un lettore». Tra un’indiscrezione e l’altra emergono leche ...

