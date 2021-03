Il Covid ha ripreso forza nel Sannio: l’indice di positività torna sopra il 10% (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’inversione di tendenza, purtroppo, c’è. La discesa dell’indice di positività, per tre settimane continua e costante, si è arrestata bruscamente. In parole povere: anche nel Sannio il Covid ha ripreso forza. Una svolta cominciata mercoledì scorso, 3 marzo, quando i numeri sono tornati a salire e proseguita nei giorni successivi. Nel periodo compreso dal 1 al 7 marzo, per arrivare ai dati, l’indice di positività settimanale si è attestato al 10,83%. A fine febbraio era sceso al 6,90%. Uno sbalzo in avanti notevole visto che sfiora i quattro punti percentuali. Quanto ai numeri assoluti, nell’ultima settimana – le cifre sono quelle ufficiali diramate dall’Asl – sono stati effettuati 2696 tamponi (+158 rispetto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’inversione di tendenza, purtroppo, c’è. La discesa deldi, per tre settimane continua e costante, si è arrestata bruscamente. In parole povere: anche nelilha. Una svolta cominciata mercoledì scorso, 3 marzo, quando i numeri sonoti a salire e proseguita nei giorni successivi. Nel periodo compreso dal 1 al 7 marzo, per arrivare ai dati,disettimanale si è attestato al 10,83%. A fine febbraio era sceso al 6,90%. Uno sbalzo in avanti notevole visto che sfiora i quattro punti percentuali. Quanto ai numeri assoluti, nell’ultima settimana – le cifre sono quelle ufficiali diramate dall’Asl – sono stati effettuati 2696 tamponi (+158 rispetto ...

