Il Covid ha ridotto la speranza di vita: in Lombardia persi fino a cinque anni (Di lunedì 8 marzo 2021) Un anno in meno per le donne, uno e mezzo per gli uomini. Con alcune zone, Cremona, Lodi e Bergamo, le più colpite nel 2020, che tornano indietro di 15 anni, al 2005, quando l'aspettativa di vita era ...

