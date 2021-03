Il Capo dello Stato | Mattarella ricorda | ' Da inizio anno già 12 femminicidi | è inaccettabile'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sergiouno a uno i nomi delle donne vittima dio in questi due soli mesi del 2021 e nella cerimonia per la Giornata internazionale della donna scandisce secco: 'Sharon, ...

TeresaBellanova : I miei auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini, nominato poco fa nuovo capo della @poliziadistato. Un p… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il capo dei renziani a Orvieto, tale Gnagnarini, già fan dello “zio Adolf” contro i rom, minacc… - mara_carfagna : I migliori auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini nominato Capo della @poliziadistato. Un profilo alti… - MagdaCattaneo : RT @Radio1Rai: #8M2021 Cerimonia @Quirinale. Intervento partecipato del Capo dello Stato #Mattarella che ricorda i nomi delle donne vittime… - messveneto : Mattarella per l’8 marzo: “Rispettare le donne migliora la società”: Il Capo dello Stato: «La parità di genere non… -

Nel suo intervento ilStato ha toccato tutti i punti più critici della situazione femminile in Italia a cominciare dal fenomeno del femminicidio, un "fenomeno impressionante, che scuote e ...Sergio Mattarella ricorda uno a uno i nomi delle donne vittima di femminicidio in questi due soli mesi del 2021 e nella cerimonia per la Giornata internazionale della donna scandisce secco: 'Sharon, ...Sergio Mattarella ha aperto il suo intervento per l’8 marzo leggendo 12 nomi femminili , tutte donne uccise dall’inizio dell’anno. Il presidente della Repubblica ha voluto elencare i femminicidi per r ...Tema scelto quest'anno 'Con Rispetto. La prolusione è stata affidata alla scrittrice Silvia Avallone a cui ha fatto seguito l'intervento della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bon ...