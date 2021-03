Ibrahimovic canta (a Sanremo) e Pioli porta la croce: la lezione dei compagni che “non sanno passare la palla” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ibrahimovic canta a Sanremo. Magari cantasse soltanto: presenta, recita (e ci può stare), accetta passaggi in moto da sconosciuti (discutibile in tempi di Covid), corre e palleggia da infortunato sul palco dell’Ariston (non il massimo per la sua contrattura), sbeffeggia i compagni di squadra durante le gag (decisamente evitabile). E mentre Ibra faceva tutto questo, il Milan lotta, fatica, inciampa contro l’Udinese ma si rialza contro il Verona. Gioca da squadra vera. La partita di ieri poteva essere un calvario per i rossoneri. Si presentavano al Bentegoni reduci dal brutto 1-1 del turno infrasettimanale e da una striscia negativa iniziata nel derby di appena 2 vittorie in 6 partite, scivolati a meno 6 dalla vetta, con la pressione della Roma e una marea di assenze, non solo Ibra, ma anche Theo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021). Magarisse soltanto: presenta, recita (e ci può stare), accetta passaggi in moto da sconosciuti (discutibile in tempi di Covid), corre e palleggia da infortunato sul palco dell’Ariston (non il massimo per la sua contrattura), sbeffeggia idi squadra durante le gag (decisamente evitabile). E mentre Ibra faceva tutto questo, il Milan lotta, fatica, inciampa contro l’Udinese ma si rialza contro il Verona. Gioca da squadra vera. La partita di ieri poteva essere un calvario per i rossoneri. Si presentavano al Bentegoni reduci dal brutto 1-1 del turno infrasettimanale e da una striscia negativa iniziata nel derby di appena 2 vittorie in 6 partite, scivolati a meno 6 dalla vetta, con la pressione della Roma e una marea di assenze, non solo Ibra, ma anche Theo ...

