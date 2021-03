Gismondo: «Il lockdown non ha evitato 100mila morti. Serve uno schema nuovo» (video) (Di lunedì 8 marzo 2021) Un altro lockdown nazionale? «Alla luce dei risultati di un anno di restrizioni, che sicuramente hanno abbassato la pressione sugli ospedali senza però evitare quasi 100mila morti, dobbiamo interrogarci su uno schema nuovo». Lo sostiene Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all’ospedale Sacco di Milano. Gismondo, direttrice del Sacco di Milano: “Interroghiamoci su uno schema nuovo” “Certamente – ragiona l’esperta – se avessimo la possibilità di vaccinare tutti immediatamente la svolta sarebbe questa. Ma non ce l’abbiamo malgrado le promesse”, osserva Gismondo. “E non ce l’abbiamo – sottolinea – non solo per i vaccini che non arrivano. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Un altronazionale? «Alla luce dei risultati di un anno di restrizioni, che sicuramente hanno abbassato la pressione sugli ospedali senza però evitare quasi, dobbiamo interrogarci su uno». Lo sostiene Maria Rita, direttrice del laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze all’ospedale Sacco di Milano., direttrice del Sacco di Milano: “Interroghiamoci su uno” “Certamente – ragiona l’esperta – se avessimo la possibilità di vaccinare tutti immediatamente la svolta sarebbe questa. Ma non ce l’abbiamo malgrado le promesse”, osserva. “E non ce l’abbiamo – sottolinea – non solo per i vaccini che non arrivano. Ma ...

