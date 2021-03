Giornata internazionale dei diritti della donna, 8 marzo: perché viene celebrata oggi e perché quest’anno è così importante (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo di ogni anno viene celebrata, in tutto il mondo, la Giornata internazionale dei diritti della donna, finalizzata a ricordare e celebrare le conquiste che le donne sono riuscite ad ottenere nei decenni sul piano lavorativo, sociale, economico e politico. Questa Giornata internazionale serve però anche a ricordare l’immenso lavoro che ancora è da fare per ottenere una vera, globale ed effettiva parità dei sessi. Christine Lagarde, Presidente della Bce, ha fatto un lungo discorso -riportato sotto forma di articolo su Il Corriere della Sera– facendo luce su quanto quest’anno celebrare la lotta per i diritti della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8di ogni anno, in tutto il mondo, ladei, finalizzata a ricordare e celebrare le conquiste che le donne sono riuscite ad ottenere nei decenni sul piano lavorativo, sociale, economico e politico. Questaserve però anche a ricordare l’immenso lavoro che ancora è da fare per ottenere una vera, globale ed effettiva parità dei sessi. Christine Lagarde, PresidenteBce, ha fatto un lungo discorso -riportato sotto forma di articolo su Il CorriereSera– facendo luce su quantocelebrare la lotta per i...

