Giorgetti sceglie Tria Il ministro della riforma del Mes che imbrigliò la Lega

Roma, 8 mar – Giovanni Tria e la Lega. Una storia culminata nella caduta del governo gialloverde e che ora si ripropone dopo che Giancarlo Giorgetti ha deciso di chiamare l'ex ministro dell'Economia come consulente. Un incarico a titolo gratuito: Tria lavorerà al dossier sulla produzione nazionale dei vaccini, nonché ai rapporti con l'Ue. E' proprio quest'ultimo punto a far sorgere più di qualche interrogativo. Per rispondere al quale dobbiamo fare però un passo indietro. Quando Tria imbrigliò la Lega sul Mes "Dato che noi leggiamo solo sulla stampa di continui progressi nell'approvazione in sede europea del Mes e dato che il mandato è quello di fermarlo in tutte le maniere, vogliamo sapere bene cos'è il punto, dove possiamo intervenire per bloccarlo".

