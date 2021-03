Giani e la ‘svolta statalista’ in Toscana: no alla privatizzazione di Mps. Dall’acqua alla Fi-Pi-Li, ora vuole tornare al controllo pubblico (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre a Siena si discute e ci si divide sul futuro del Monte dei Paschi, tra chi sogna l’aggregazione con Unicredit e chi invece si batte per mantenere la “testa” della banca, nata nel 1472 nella città del Palio, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, centra un obiettivo elettorale. Il Consiglio regionale, con una mozione approvata da tutti i partiti che sostengono il governo Draghi, ha messo lo stop alla privatizzazione della banca e auspicato il mantenimento del Tesoro alla guida del Mps. “Oggi il 64% delle azioni della banca sono possedute dallo Stato e se lo Stato vuole ed opera come in tante altre occasioni può ricapitalizzare, insieme a partner privati, una realtà bancaria il cui conto finanziario approvato in consiglio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre a Siena si discute e ci si divide sul futuro del Monte dei Paschi, tra chi sogna l’aggregazione con Unicredit e chi invece si batte per mantenere la “testa” della banca, nata nel 1472 nella città del Palio, il presidente della Regione, Eugenio, centra un obiettivo elettorale. Il Consiglio regionale, con una mozione approvata da tutti i partiti che sostengono il governo Draghi, ha messo lo stopdella banca e auspicato il mantenimento del Tesoroguida del Mps. “Oggi il 64% delle azioni della banca sono possedute dallo Stato e se lo Statoed opera come in tante altre occasioni può ricapitalizzare, insieme a partner privati, una realtà bancaria il cui conto finanziario approvato in consiglio di ...

