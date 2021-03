Flavio Insinna | biografia | età | figli | padre e compagna

Leggi su giornal

(Di lunedì 8 marzo 2021)è uno dei conduttori italiani più apprezzati. Alla guida da L’Eredità, in passato è stato anche attore. Ha infatti recitato in fiction di successo come Don Matteo. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata! Etàè nato a Roma il 3 luglio 1965 (il conduttore ha origini siciliane). Questo significa che ha attualmente 55 anni e che ne compirà 56 in estate.non ha. Il conduttore romano ha parlato di questo lato della sua vita in occasione di un’ospitata nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me. Ecco le parole che ha usato: “Non ho avuto uno, ma non è un cappotto che si esce e si compra, non è successo, ma sono successe tante altre cose“.Il ...