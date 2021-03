Festa della Donna, perché si regala la mimosa (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della Donna, è tradizione regalare una mimosa, pianta dai fiori gialli e profumati, il cui nome scientifico è Acacia dealbata. L’usanza è tipicamente italiana, in quanto in altri Paesi l’omaggio floreale per la Festa della Donna non è legato alle mimose, come accade appunto da noi. Ma perché in Italia si è scelto di celebrare l’8 marzo proprio con questo tipo di fiore? Per rispondere alla domanda occorre ripartire dal fatto che l’ONU ha istituzionalizzato la Festa della Donna solo nel 1977, rendendolo un appuntamento riconosciuto in tutto il mondo. In precedenza, in Italia la ricorrenza dell’8 marzo era ritenuta da alcuni una cosa “di sinistra”, per via ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti, è tradizionere una, pianta dai fiori gialli e profumati, il cui nome scientifico è Acacia dealbata. L’usanza è tipicamente italiana, in quanto in altri Paesi l’omaggio floreale per lanon è legato alle mimose, come accade appunto da noi. Main Italia si è scelto di celebrare l’8 marzo proprio con questo tipo di fiore? Per rispondere alla domanda occorre ripartire dal fatto che l’ONU ha istituzionalizzato lasolo nel 1977, rendendolo un appuntamento riconosciuto in tutto il mondo. In precedenza, in Italia la ricorrenza dell’8 marzo era ritenuta da alcuni una cosa “di sinistra”, per via ...

