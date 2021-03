ESULTA MASSIMILIANO VARRESE | CANDIDATURA AL DAVID DI DONATELLO

(Di lunedì 8 marzo 2021)punta ad entrare nella cinquina Miglior Attore Protagonista aidi2021 Un sussulto, il silenzio e poi la gioia. In questo modo l’attoreha accolto la notizia della suacome miglior attore protagonista e della ulteriorecome miglior film italiano del suo “Affittasi Vita”, al prossimodi, il più prestigioso premio cinematografico italiano. Una bella soddisfazione per questo giovane artista che nella sua carriera è abbonato al successo. Da ricordare agli esordi con il serial tv “Carabinieri”, al musical “Tre metri sopra il Cielo” e all’ultimo talent “Amici Celebrities” dal quale ha intascato un meritatissimo secondo ...

Advertising

eva3000eva : ESULTA MASSIMILIANO VARRESE: DOPPIA CANDIDATURA AL DAVID DI DONATELLO - EuropeanEditore : ESULTA MASSIMILIANO VARRESE: DOPPIA CANDIDATURA AL DAVID DI DONATELLO - LaNotifica : ESULTA MASSIMILIANO VARRESE: IL SUO FILM “AFFITTASI VITA” CANDIDATO AL DAVID DI DONATELLO -

Ultime Notizie dalla rete : ESULTA MASSIMILIANO

ZON.it

... e così il Parma si deve accontentare di un altro pareggio che non cambia nulla,la ... all'epoca impegnatissima nella lotta per non retrocedere, che la squadra diAllegri " campione ...... Ursula von der Leyen, è di estrema importanza e va nella direzione da noi auspicata e caldeggiata a livello europeo - ha dichiarato il presidente di Confagricoltura,Giansanti - ora ...Una vittoria per formaggi, salumi e liquori italiani, che ogni anno esportano negli Stati Uniti 5 miliardi di euro ...Gli Usa hanno sospendono i dazi aggiuntivi sull'export di prodotti provenienti dall'Unione europea. Per l'Italia di cibo e vino un sorriso da 500 milioni di euro, tanto vale il business ...