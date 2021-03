Crisi Liverpool, Carragher: “Mentalità non da grande squadra. Il quarto posto è quasi utopia” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Liverpool è in Crisi nera, non riesce più a vincere e contro il Fulham è arrivato il sesto ko consecutivo in casa in campionato, dopo che non perdeva da 5 anni in Premier ad Anfield, prima di questa serie di sconfitte. A commentare il momento, un grande ex come Jamie Carragher, che a Sky Sports ha voluto dire la sua sul terribile momento dei Reds in Premier League: “Molto spesso nella scorsa stagione, il Liverpool riusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rimediare ad una gara no. In quel periodo si meritavano quanto aveva detto Klopp riguardo alla Mentalità da mostri. Ma adesso, la loro Mentalità è da nani. Ogni volta che la squadra va in svantaggio o subisce qualche momento avverso non sa reagire. Questo accade ormai da 3-4 ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilè innera, non riesce più a vincere e contro il Fulham è arrivato il sesto ko consecutivo in casa in campionato, dopo che non perdeva da 5 anni in Premier ad Anfield, prima di questa serie di sconfitte. A commentare il momento, unex come Jamie, che a Sky Sports ha voluto dire la sua sul terribile momento dei Reds in Premier League: “Molto spesso nella scorsa stagione, ilriusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rimediare ad una gara no. In quel periodo si meritavano quanto aveva detto Klopp riguardo allada mostri. Ma adesso, la loroè da nani. Ogni volta che lava in svantaggio o subisce qualche momento avverso non sa reagire. Questo accade ormai da 3-4 ...

