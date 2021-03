Corbo: Gattuso ha il tempo per riprendere la corsa verso la zona Champions scegliendo un portiere (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella partita vinta ieri dal Napoli contro il Bologna due sono stati gli avvenimenti che fanno pensare Gattuso e che meritano un’attenta riflessione, come scrive Antonio Corbo su Repubblica. Innanzitutto il ritorno di Osimhen, dopo il doppio infortunio che lo aveva tenuto fuori a lungo è tornato a giocare come ci si aspettava da lui e a fare un gol da vero centravanti. Poi c’è la prestazione di Ospina che, dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa sbaglia due giocate di piedi e con due rinvii intasca due gol, il primo dei quali fortunatamente annullato da Chiffi Gattuso ritrovando squadra e serenità ha tutto il tempo per riprendere la corsa verso la zona Champions scegliendo un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella partita vinta ieri dal Napoli contro il Bologna due sono stati gli avvenimenti che fanno pensaree che meritano un’attenta riflessione, come scrive Antoniosu Repubblica. Innanzitutto il ritorno di Osimhen, dopo il doppio infortunio che lo aveva tenuto fuori a lungo è tornato a giocare come ci si aspettava da lui e a fare un gol da vero centravanti. Poi c’è la prestazione di Ospina che, dopo un ottimo primo, nella ripresa sbaglia due giocate di piedi e con due rinvii intasca due gol, il primo dei quali fortunatamente annullato da Chiffiritrovando squadra e serenità ha tutto ilperlalaun ...

