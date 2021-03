Coniugi morti, c’è l’assassino: è arrivata la confessione (Di lunedì 8 marzo 2021) Circa due settimane fa, il tribunale del riesame di Bolzano aveva respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati. Il 30enne, indiziato grazie a più elementi, finora si era sempre dichiarato estraneo ai fatti sostenendo di essere estraneo all'omicidio e alla scomparsa della madre e del padre, con il quale in particolare litigava ormai spesso e molto violentemente. Fin da quando gli inquirenti lo hanno ascoltato come testimone, diversi elementi apparivano imprecisi e lacunosi. Restano ancora punti oscuri, come il possibile movente. In un primo momento si era pensato che i due pensionati fossero scomparsi a causa di un incidente. Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi lo scorso 4 gennaio. Il corpo di Laura era stato ritrovato nel fiume Adige e sottoposto ad autopsia, rivelando una morte per ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021) Circa due settimane fa, il tribunale del riesame di Bolzano aveva respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati. Il 30enne, indiziato grazie a più elementi, finora si era sempre dichiarato estraneo ai fatti sostenendo di essere estraneo all'omicidio e alla scomparsa della madre e del padre, con il quale in particolare litigava ormai spesso e molto violentemente. Fin da quando gli inquirenti lo hanno ascoltato come testimone, diversi elementi apparivano imprecisi e lacunosi. Restano ancora punti oscuri, come il possibile movente. In un primo momento si era pensato che i due pensionati fossero scomparsi a causa di un incidente. Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi lo scorso 4 gennaio. Il corpo di Laura era stato ritrovato nel fiume Adige e sottoposto ad autopsia, rivelando una morte per ...

Advertising

agro24tw : Castellammare di Stabia morti di Covid i coniugi Carmine e Maddalena - salfasanop : RT @Miti_Vigliero: 458 ricoverati con sintomi 222 nuovi ingressi in terapia intensiva 343 morti Solo numeri? Sono genitori, figli, nonni,… - NatalinaSeveri : RT @Miti_Vigliero: 458 ricoverati con sintomi 222 nuovi ingressi in terapia intensiva 343 morti Solo numeri? Sono genitori, figli, nonni,… - FranceskoNew : RT @Miti_Vigliero: 458 ricoverati con sintomi 222 nuovi ingressi in terapia intensiva 343 morti Solo numeri? Sono genitori, figli, nonni,… - maldinapoli : RT @Miti_Vigliero: 458 ricoverati con sintomi 222 nuovi ingressi in terapia intensiva 343 morti Solo numeri? Sono genitori, figli, nonni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coniugi morti Covid Emilia: 50 morti e +2.987 casi su 17.492 tamponi, 17%. Reggio: 5 decessi, +312 contagi ... compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; ...

'Titanic' in tv: tutto quello che (forse) non sapete sul capolavoro di Cameron Reali sono anche i due coniugi morti abbracciati nel letto. I due anziani inquadrati mentre la nave sta affondando non sono inventati. Si tratta di Ida e Isidor Straus , proprietari del Macy's di ...

Virus, coniugi morti a 24 ore di distanza il Resto del Carlino Cilento, bandiera a mezz’asta per Natalia: la badante morta per salvare due anziani di An. Vu e Mar. Val. Viveva a Cicerale, Natalia Beilovya, la badante bulgara di 57 anni morta per salvare due anziani a Battipaglia, dove lavorava. Bandiera a mezz’asta nel comune cilentano, in segno ...

Coronavirus, 312 contagi e 5 morti a Reggio Emilia REGGIO EMILIA Sono 312 i nuovi contagi a Reggio Emilia, dove sono avvenuti anche 5 decessi: due donne, di 90 e 91 anni, e 3 uomini rispettivamente di 82, 83 e 90 anni. Rasentano invece in totale quota ...

... compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; ...Reali sono anche i dueabbracciati nel letto. I due anziani inquadrati mentre la nave sta affondando non sono inventati. Si tratta di Ida e Isidor Straus , proprietari del Macy's di ...di An. Vu e Mar. Val. Viveva a Cicerale, Natalia Beilovya, la badante bulgara di 57 anni morta per salvare due anziani a Battipaglia, dove lavorava. Bandiera a mezz’asta nel comune cilentano, in segno ...REGGIO EMILIA Sono 312 i nuovi contagi a Reggio Emilia, dove sono avvenuti anche 5 decessi: due donne, di 90 e 91 anni, e 3 uomini rispettivamente di 82, 83 e 90 anni. Rasentano invece in totale quota ...