Calabria, oltre 1,3 milioni per innovazione e laboratori scuole (Di lunedì 8 marzo 2021) Investire su innovazione e scuola per formare cittadini consapevoli, sviluppando le competenze scientifiche e digitali e l'approccio alla sostenibilità. Questo l'obiettivo dell'avviso, in preinformazione, della Regione Calabria che impegna 1.350.000 euro a favore della realizzazione di interventi infrastrutturali per l'innovazione delle dotazioni, dei sistemi di apprendimento online e delle aree laboratoriali a supporto della didattica.

