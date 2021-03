Brasile | Lula torna candidabile per il 2022 | può sfidare Bolsonaro

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato tutte le condanne inflitte all’ex presidente Luiz Inacioda Silva dal pool di magistrati di Curitiba titolari dell’inchiesta Lava Jato, definita la Tangentopoli brasiliana per il sistema di tangenti che vigeva all’interno dell’azienda petrolifera statale, Petrobras. In questo modo, l’ex presidente del Partito dei Lavoratoricosìper le prossime elezioni previste per il