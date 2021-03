Bonucci | “Servirà una partita perfetta e senza errori Non dobbiamo essere frenetici”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 8 marzo 2021) Vigilia di Champions per la Juventus che domani sera alle 21.00 è chiamata a ribaltare la sconfitta dell’andata con il Porto, per 2-1. In conferenza stampa, hanno presentato la gara il difensore della Juve, Leonardoe il tecnico, Andrea Pirlo. Queste le parole di: “Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la Juventus ossia voler portare casa la vittoria con rispetto del Porto ma con la consapevolezza che con sacrificio e voglia di lottare si può arrivare a grandi risultati. Bisogneràattenti, non farci prendere dalla voglia di voler far gol a tutti i costi. Scenderemo in campo per vincere e fare più di un gol”. Come sta? Può giocare titolare? “Sto come un giocatore dopo quasi un mese di riposo forzato. Deciderà il mister chi schierare dall’inizio, ma tutti quelli che fanno parte di questa squadra ...