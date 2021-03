Anticipazioni Beautiful Puntate 15-21 Marzo 2021: Zoe e Thomas Cederanno alla Passione? (Di lunedì 8 marzo 2021) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 15 Marzo domenica 21 Marzo 2021: Zoe e Thomas stanno per abbandonarsi alla Passione. Ma… Anticipazioni Beautiful: Thomas e Hope cominciano a lavorare insieme. Brooke apprende del piano di Steffy, Liam e Zoe per smascherare Thomas. Nel frattempo, quest’ultimo non smette di pensare alla Logan, anche se lo nega. E quando, dopo un bacio appassionato, sta per abbandonarsi alla Passione con la modella, fa un passo indietro… Intrighi, piani segreti, nuovi possibili amori… Le nuove ed attese Anticipazioni Beautiful, quelle riguardanti la trama ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 8 marzo 2021)Tramada lunedì 15domenica 21: Zoe estanno per abbandonarsi. Ma…e Hope cominciano a lavorare insieme. Brooke apprende del piano di Steffy, Liam e Zoe per smascherare. Nel frattempo, quest’ultimo non smette di pensareLogan, anche se lo nega. E quando, dopo un bacio appassionato, sta per abbandonarsicon la modella, fa un passo indietro… Intrighi, piani segreti, nuovi possibili amori… Le nuove ed attese, quelle riguardanti la trama ...

