Anticipazioni Amici 20 del 8/03/2021: ecco gli allievi che accederanno al serale (Di lunedì 8 marzo 2021) Poco fa è stata registrata l’ultima puntata di Amici 20 prima del serale in onda a partire dal 20 marzo. A seguire le Anticipazioni dell’8/03/2021 direttamente dal portale ilvicolodellenws.it: Hanno appena finito di registrare l’ultima puntata di Amici 20 prima del serale, ospiti della puntata direttamente da Sanremo Gaia Gozzi e Annalisa, ci doveva essere anche Irama ma per via della quarantena non ha potuto presenziare, anche Arisa ha cantato il pezzo presentato a Sanremo. Hanno presentato il nuovo direttore artistico che è Stéphane Jarny, ma non hanno detto come si svolgerà e hanno detto che faranno sapere al più presto le regole. I ragazzi si sono esibiti tutti e sono passati tutti al serale. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 8 marzo 2021) Poco fa è stata registrata l’ultima puntata di20 prima delin onda a partire dal 20 marzo. A seguire ledell’8/03/direttamente dal portale ilvicolodellenws.it: Hanno appena finito di registrare l’ultima puntata di20 prima del, ospiti della puntata direttamente da Sanremo Gaia Gozzi e Annalisa, ci doveva essere anche Irama ma per via della quarantena non ha potuto presenziare, anche Arisa ha cantato il pezzo presentato a Sanremo. Hanno presentato il nuovo direttore artistico che è Stéphane Jarny, ma non hanno detto come si svolgerà e hanno detto che faranno sapere al più presto le regole. I ragazzi si sono esibiti tutti e sono passati tutti al. L'articolo proviene da Isa e Chia.

