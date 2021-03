Anestesisti: "Terapie intensive travolte senza sosta tra seconda e terza ondata" (Di lunedì 8 marzo 2021) “Dall’Abruzzo, che ho diretto fino a poco tempo fa, a Modena, a Milano senza dimenticare tutti gli altri territori colpiti, purtroppo nelle Terapie intensive stiamo assistendo a un aumento dei ricoveri, ad un abbassamento dell’età dei ricoverati e a nessun segnale che interrompa la seconda ondata: scivoliamo dalla seconda alla terza ondata senza un sufficiente alleggerimento dei reparti di anestesia e rianimazione”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Flavia Petrini, presidente della Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), che sottolinea la sua preoccupazione poco prima di entrare nella riunione del comitato direttivo della società scientifica, convocato questa mattina proprio per discutere la difficile ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) “Dall’Abruzzo, che ho diretto fino a poco tempo fa, a Modena, a Milanodimenticare tutti gli altri territori colpiti, purtroppo nellestiamo assistendo a un aumento dei ricoveri, ad un abbassamento dell’età dei ricoverati e a nessun segnale che interrompa la: scivoliamo dallaallaun sufficiente alleggerimento dei reparti di anestesia e rianimazione”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Flavia Petrini, presidente della Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), che sottolinea la sua preoccupazione poco prima di entrare nella riunione del comitato direttivo della società scientifica, convocato questa mattina proprio per discutere la difficile ...

