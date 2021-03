Anche Salvini critica la gestione dei vaccini della Lombardia a trazione leghista: “Nella macchina tecnica c’è qualcuno non all’altezza” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Problemi Nella campagna vaccinale della Lombardia? Se qualcuno ha sbagliato paga, e quindi Anche della macchina tecnica di Regione Lombardia evidentemente c’è qualcuno che non è all’altezza del compito richiesto”. Ad affermarlo il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando le difficoltà della regione Nella gestione del piano vaccini anti-Covid a margine di una visita alla sede di Telefono donna dell’ospedale Niguarda di Milano. Secondo il leader leghista “bisogna correre”: “Ieri ho sentito Fontana, la Moratti e Bertolaso. Oggi stesso tornerò in Regione”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) “Problemicampagna vaccinale? Seha sbagliato paga, e quindidi Regioneevidentemente c’èche non èdel compito richiesto”. Ad affermarlo il segretarioLega, Matteo, commentando le difficoltàregionedel pianoanti-Covid a margine di una visita alla sede di Telefono donna dell’ospedale Niguarda di Milano. Secondo il leader“bisogna correre”: “Ieri ho sentito Fontana, la Moratti e Bertolaso. Oggi stesso tornerò in Regione”. ...

