Altro che partito plurale | nel Pd ha funzionato solo la fusione delle nomenclature ex-Pci ed ex-Dc

Colpisce e stupisce che tra le tante diagnosi sulle cause della crisi del Pd non abbia trovato posto la più semplice. Questa: il Pd non è mai diventato il soggetto plurale e inclusivo che pretende(va) di essere, ma è rimasto uno stadio dell'evoluzione del vecchio Pci. L'altra cultura politica, quella cattolico-democratica, è infatti ridotta al ruolo di odori nelle minestre: insaporiscono, ma se ne può fare a meno. Degli otto segretari asfaltati dalle correnti in 13 anni solo Franceschini e Renzi hanno matrice popolare. Il primo è rimasto in sella solo pochi mesi mentre l'Altro ha innescato una vera e propria crisi di rigetto. Il Pd è prigioniero della narrazione comunista La fusione dei due partiti protagonisti del bipartitismo imperfetto della Prima Repubblica, la Dc e il Pci, ha amalgamato bene le ...

