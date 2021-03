Aic | Calcagno | “Nel calcio si può velocizzare vaccinazione di massa Nuova Champions? Processo irreversibile”

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Il mondo delpotrebbe essere uno dei veicoli da utilizzare perildidi. Nessuno chiede canali privilegiati, ma potremmo essere al servizio del sistema con i nostri dottori e la nostra organizzazione”. Lo ha dichiarato Umberto, presidente dell’Associazione italiana calciatori, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Il progetto per la? E’ un, perché solo la parte apicale delpuò generare nuove risorse. Il fatto che lageneri nuove risorse è un bene per tutti, mi auguro vengano redistribuite: laorganizzazione sarà un momento ...

Advertising

sportface2016 : #Aic, le parole del presidente Umberto #Calcagno - giornaleradiofm : Calcio: Calcagno, la riforma dei campionati si farà: (ANSA) - ROMA, 06 MAR - E' certo che la riforma dei campionati… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Il protocollo regge, nessuno al di sopra delle ASL, riforma dei campionati ci sarà' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Il protocollo regge, nessuno al di sopra delle ASL, riforma dei campionati ci sarà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Il protocollo regge, nessuno al di sopra delle ASL, riforma dei campionati ci sarà' -

Ultime Notizie dalla rete : Aic Calcagno

E' certo che la riforma dei campionati si farà ed è ottimista riguardo alla conclusione della Serie A. Umberto, vicepresidente della FIGC e presidente dell', così si è espresso a Punto Nuovo Sport Show. Sul rischio che il Covid causi lo stop del campionato, "non credo che ci sia in questo preciso ...In diretta a Punto Nuovo Sport Show , trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto, vicepresidente della FIGC e presidente dell'Aic, le parole del presidente Umberto Calcagno: "Nel calcio si può velocizzare vaccinazione di massa. Nuova Champions? Processo irreversibile" ...Il presidente AIC, nonché neo vicepresidente FIGC, Calcagno, ha parlato a Radio Punto Nuovo della oramai annosa questione della riforma dei campionati: "Noi dobbiamo capire questo ...