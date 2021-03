8 Marzo tra equilibrio di genere e futuro (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tempo delle donne: da ammortizzatore sociale a costo “zero” a nuovo paradigma della transizione digitale e ambientale. La parità di genere è una priorità che esige politiche legislative strutturali e sistemiche. Perché l’equilibrio tra uomini e donne non è più solo una questione di giustizia sociale, ma anche una condizione di successo per l’affermazione di un nuovo ordine economico. L’8 Marzo quest’anno coincide con la ricorrenza di un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza determinata dalla Pandemia Covid-19. Un anno in cui il bilancio sulla condizione soggettiva delle donne in Italia evidenzia dati drammatici: aumento della disoccupazione, incremento dei femminicidi, abbandono scolastico delle ragazze. Sono, infatti, le mamme, le sorelle, le mogli, le figlie che devono farsi carico di tutti i costi sociali di un Paese ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tempo delle donne: da ammortizzatore sociale a costo “zero” a nuovo paradigma della transizione digitale e ambientale. La parità diè una priorità che esige politiche legislative strutturali e sistemiche. Perché l’tra uomini e donne non è più solo una questione di giustizia sociale, ma anche una condizione di successo per l’affermazione di un nuovo ordine economico. L’8quest’anno coincide con la ricorrenza di un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza determinata dalla Pandemia Covid-19. Un anno in cui il bilancio sulla condizione soggettiva delle donne in Italia evidenzia dati drammatici: aumento della disoccupazione, incremento dei femminicidi, abbandono scolastico delle ragazze. Sono, infatti, le mamme, le sorelle, le mogli, le figlie che devono farsi carico di tutti i costi sociali di un Paese ...

