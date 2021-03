8 marzo, tanti libri per crescere ragazzine consapevoli e serene (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, 8 marzo, è la Giornata internazionale dei diritti della donna. Ed è anche l’occasione istituzionale per ribadire con estrema forza la necessità di bloccare la strage quotidiana dei femminicidi e delle altre forme di violenza, compresa quella psicologica. Di tutti i dati, ce ne colpisce uno in particolare: l’età. Osservando gli accessi femminili al pronto soccorso in caso di violenza, quasi una donna malmenata su 3 ha meno di 24 anni. Dunque, la strada da percorrere insieme è ancora lunga e accidentata, passa da proteste di piazza a necessari interventi istituzionali fino a un cambio di mentalità. Proprio per questo, meglio iniziare il prima possibile a coltivare un pensiero diverso in tutti i più piccoli, con un focus specifico sulle ragazzine, che più dei loro coetanei maschi potrebbero trovarsi in situazioni in cui il genere sia percepito come ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi, 8, è la Giornata internazionale dei diritti della donna. Ed è anche l’occasione istituzionale per ribadire con estrema forza la necessità di bloccare la strage quotidiana dei femminicidi e delle altre forme di violenza, compresa quella psicologica. Di tutti i dati, ce ne colpisce uno in particolare: l’età. Osservando gli accessi femminili al pronto soccorso in caso di violenza, quasi una donna malmenata su 3 ha meno di 24 anni. Dunque, la strada da percorrere insieme è ancora lunga e accidentata, passa da proteste di piazza a necessari interventi istituzionali fino a un cambio di mentalità. Proprio per questo, meglio iniziare il prima possibile a coltivare un pensiero diverso in tutti i più piccoli, con un focus specifico sulle, che più dei loro coetanei maschi potrebbero trovarsi in situazioni in cui il genere sia percepito come ...

