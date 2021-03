8 marzo, Pomezia celebra la donna con la street art lanciando il concorso ‘Un altro genere di forza’: ecco come partecipare (Di lunedì 8 marzo 2021) Sportello Donne Pomezia – progetto dell’Associazione IAPh Italia – è uno sportello antiviolenza che opera sul territorio di Pomezia dal 2013: uno spazio di ascolto, informazione e sostegno per le donne della città e di formazione e sensibilizzazione per la cittadinanza. Convenzionato con il Comune di Pomezia e con il Pronto soccorso cittadino, collabora con le realtà sociali, culturali e scolastiche ed è uno dei soggetti della rete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nel territorio. In occasione della Giornata internazionale della donna – 8 marzo 2021 – Sportello Donne Pomezia, con il patrocinio del Comune di Pomezia, lancia un concorso di street art rivolto ad artiste e artisti maggiorenni, del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) Sportello Donne– progetto dell’Associazione IAPh Italia – è uno sportello antiviolenza che opera sul territorio didal 2013: uno spazio di ascolto, informazione e sostegno per le donne della città e di formazione e sensibilizzazione per la cittadinanza. Convenzionato con il Comune die con il Pronto soccorso cittadino, collabora con le realtà sociali, culturali e scolastiche ed è uno dei soggetti della rete di prevenzione e contrasto alla violenza dinel territorio. In occasione della Giornata internazionale della– 82021 – Sportello Donne, con il patrocinio del Comune di, lancia undiart rivolto ad artiste e artisti maggiorenni, del ...

