Una Vita anticipazioni spagnole, Felipe viene investito (Di domenica 7 marzo 2021) Le puntate della telenovela spagnola Una Vita vedono nuovamente al centro della scena Felipe Alvaarez Hermoso. Secondo quanto si evince dalle anticipazioni il povero avvocato sarà investito da un’automobile poco prima di andare in tribunale e finirà in ospedale. Genoveva apparirà molto preoccupata per quanto accaduto al suo fidanzato, tant’è che inizierà a sospettare di Ursula. Ci sarà davvero lo zampino della Dicenta dietro questa ennesima tragedia sfiorata? Trame spagnole Una Vita, Ursula si reca da Cesar Andrade Tutto inizierà nel momento in cui Ursula si recherà da Cesar Andrade con lo scopo di ricevere maggiori informazioni in merito a Genoveva e Santiago; ma, in cambio di queste, la governante prometterà e si offrirà di sbarazzarsi dell’Alvarez-Hermoso, il quale rappresenta il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 marzo 2021) Le puntate della telenovela spagnola Unavedono nuovamente al centro della scenaAlvaarez Hermoso. Secondo quanto si evince dalleil povero avvocato saràda un’automobile poco prima di andare in tribunale e finirà in ospedale. Genoveva apparirà molto preoccupata per quanto accaduto al suo fidanzato, tant’è che inizierà a sospettare di Ursula. Ci sarà davvero lo zampino della Dicenta dietro questa ennesima tragedia sfiorata? TrameUna, Ursula si reca da Cesar Andrade Tutto inizierà nel momento in cui Ursula si recherà da Cesar Andrade con lo scopo di ricevere maggiori informazioni in merito a Genoveva e Santiago; ma, in cambio di queste, la governante prometterà e si offrirà di sbarazzarsi dell’Alvarez-Hermoso, il quale rappresenta il ...

Advertising

SanremoRai : 'Voglio una vita così' #Sanremo2021 - capuanogio : Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si… - sayrevee : x: “Cosa vuoi in più dalla vita?” io: |??????????????| UNA TREGUA |________… - yaguchjbi : RT @trashloger: Ma ne vogliamo parlare di come nella scuola italiana non ci sia una cazzo di materia di economia e finanza personale obblig… - empathetic_girl : RT @alessiarugge_96: Posso dire una cosa ? Ma se le persone vogliono twittare per raggiungere un obiettivo o sostenere delle persone qual’… -