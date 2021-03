Suarez e Benzema | saper giocare a calcio non ha età | il derby di Madrid finisce 1-1

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 marzo 2021) I finali di partita, storicamente, non portano bene all’Atletico. Fino all’88esimo, la squadra di Simeone era in vantaggio sul Reale aveva di fatto ipotecato la vittoria della Liga. Grazie al 17esimo gol in campionato di Luisil 34enne terribile che la Juventus avrebbe voluto al centro del suo attacco. Ma in campo c’era un altro “anziano” che asaeccome:. Che a due minuti dalla fine è stato protagonista di un’azione sontuosa, chiusa col triangolo con Casemiro prima di depositare in rete a porta vuota. Brutta notizia per l’Atalanta che troverà un Real non più completamente decimato. È così finito 1-1 ildi. Unbellissimo, intenso. L’Atletico resta in testa alla classifica ...