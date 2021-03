Se micio perde la voce

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 7 marzo 2021) Oscar Grazioli Le forti escursioni termiche quotidiane tipiche di questo periodo sono un classico dell'inizio primavera. Ci si veste leggeri per accorgersi, una volta saliti in auto, che sul cruscotto si accende la spia del gelo e, fuori, in effetti, ci sono 3 gradi centigradi. Poi, verso il mezzogiorno si arriva ai 16 gradi che declinano rapidamente sotto sera, obbligandoci di continuo a mettere e togliere giacche e giacconi. Insomma, il tempo adatto per i banali mal di gola che nulla hanno a che fare con il Covid perché non sono accompagnati, di solito, da febbre e altri sintomi tipici della malattia da Coronavirus. Anche cani e gatti hanno una gola e, specie nei gatti, sono frequenti i virus respiratori per cui il mal di gola è un disturbo comune. Ma come fanno a farci capire che hanno la laringe in fiamme? Uno dei primi segni può essere l'afonia. L'animale non abbaia ...