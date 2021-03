Sci alpino, Marco Odermatt vince il superG di Saalbach e riapre la lotta per la classifica generale (Di domenica 7 marzo 2021) Marco Odermatt trionfa nel superG di Saalbach. Terza successo della carriera in Coppa del Mondo per lo svizzero, che non vinceva in questa specialità dalla gara di Beaver Creek nel 2019. Una prestazione straordinaria da parte dell’elvetico, che ha deciso di rischiare lungo tutto il tracciato, tenendo una velocità altissima fin dalla parte alta, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari. Grande sorpresa per il secondo posto del francese Matthieu Bailet (+0.62), che conquista il suo primo podio della carriera. Il transalpino ha preceduto vincent Kriechmayr (+0.81), che ha dovuto rimandare la conquista della coppa di superG. Resta quasi una formalità per l’austriaco, a cui basterà chiudere tra i primi quindici a Lenzerheide per conquistare la ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)trionfa neldi. Terza successo della carriera in Coppa del Mondo per lo svizzero, che nonva in questa specialità dalla gara di Beaver Creek nel 2019. Una prestazione straordinaria da parte dell’elvetico, che ha deciso di rischiare lungo tutto il tracciato, tenendo una velocità altissima fin dalla parte alta, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari. Grande sorpresa per il secondo posto del francese Matthieu Bailet (+0.62), che conquista il suo primo podio della carriera. Il transha precedutont Kriechmayr (+0.81), che ha dovuto rimandare la conquista della coppa di. Resta quasi una formalità per l’austriaco, a cui basterà chiudere tra i primi quindici a Lenzerheide per conquistare la ...

