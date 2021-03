Sardegna in zona bianca, debutta il passaporto sanitario (Di domenica 7 marzo 2021) In Sardegna debutta il passaporto sanitario. Sull’isola si entra solo con il certificato di immunità o il tampone. CAGLIARI – In Sardegna debutta il passaporto sanitario. Da lunedì 8 marzo sull’isola si potrà sbarcare solo con il certificato di vaccinazione oppure con il risultato di un tampone (o test antigienico). Possibile anche fare il test direttamente all’arrivo nelle postazioni in allestimento negli scali marittimi e negli aeroporti. Una decisione presa da Solinas per conservare la zona bianca. L’idea era già nata la scorsa estate, ma il Governo ha bocciato questa idea. Ora il premier Draghi non dovrebbe impugnare l’ordinanza e valuterà con attenzione i risultati per capire come muoversi. Le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Inil. Sull’isola si entra solo con il certificato di immunità o il tampone. CAGLIARI – Inil. Da lunedì 8 marzo sull’isola si potrà sbarcare solo con il certificato di vaccinazione oppure con il risultato di un tampone (o test antigienico). Possibile anche fare il test direttamente all’arrivo nelle postazioni in allestimento negli scali marittimi e negli aeroporti. Una decisione presa da Solinas per conservare la. L’idea era già nata la scorsa estate, ma il Governo ha bocciato questa idea. Ora il premier Draghi non dovrebbe impugnare l’ordinanza e valuterà con attenzione i risultati per capire come muoversi. Le ...

